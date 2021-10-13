Фюрер РФ назначил Поклонскую послом РоSSии в Кабо-Верде

Президент РоSSии Владимир Путин назначил бывшую прокурора из Крыма Наталью Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде.

Об этом говорится в указе Путина №586 от 13 октября.

Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, - небольшое государство в Западной Африке, бывшая колония Португалии, получила независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса - это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составило 560 тыс. человек.

Напомним, Наталья Поклонская - бывшая украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ .

Поклонская проходит подозреваемой по нескольким уголовным делам в Украине. В частности, ей объявлено подозрение по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации", ч.1 ст. 438 - "нарушение законов и обычаев войны" и ч. 3 ст. 146 - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (речь идет об аресте "группы Сенцова" в 2014 году).

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения.