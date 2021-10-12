НАБУ вручило подозрение директору "Юго-Западной железной дороги"

Национальное антикоррупционное бюро выдвинуло подозрение исполнительному директору филиала "Юго-Западной железной дороги" Артему Мироновичу, его отстранили от должности на период служебной проверки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Артема Мироновича, который до этого занимал должность исполнительного директора этого регионального филиала, 11 октября 2021 года в соответствии с его обращением временно, на период служебной проверки, отстранен от занимаемой должности. Сейчас ему выдвинуто подозрение следователями НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом «Пассажирская компания» в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрение Мироновичу вручили во время допроса в НАБУ.

"По данному факту также начата служебная проверка Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця».

"АО «Укрзализныця» подчеркивает нулевую толерантность к любым нарушениям и злоупотреблениям внутри компании и готова предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию и поддержку в их выявлении", отметили в УЗ.

И.о. руководителя регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" назначен Андрей Букин.