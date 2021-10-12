«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии
Партия обратилась к народным депутатам с требованием проявить государственную позицию и завершить дело.
Партия «УДАР Виталия Кличко» требует максимально быстро запустить работу Этического совета ВСП, чтобы разблокировать продолжение судебной реформы. Украине нужна тотальная перезагрузка судебной системы. Это единственная возможность обеспечить для бизнеса и всех украинцев справедливое правосудие. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «УДАРа».
«Отсутствие справедливого правосудия в Украине тормозит развитие отечественной экономики и иностранные инвестиции. Существующая судебная система не позволяет гражданам защитить свои права, а предпринимателям - бизнес и имущество. Отечественная практика убедительно доказала, что косметические изменения не помогают. Единственным вариантом является полная перезагрузка судебной системы путем увольнения всех судей с последующим переизбранием всего судейского корпуса», - говорится в заявлении.
В «УДАРе» отмечают, что сдвинуть судебную реформу с мертвой точки может создание Этического совета, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. И настаивают на необходимости максимально быстрого запуска этого органа.
«Парламент должен принять законодательные изменения, которые помогут разблокировать создание Этического совета ВСП. В частности, если Совет судей в положенный срок не предложил ни одного кандидата в состав Этического совета, право выдвигать кандидатов должно переходить к Совету прокуроров Украины, Совету адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук Украины. Они должны выдвинуть кандидатуры в 15-дневный срок», - предлагают в «УДАРе Виталия Кличко».
Также важно принять сбалансированный закон о квалификационных требованиях к судьям Конституционного Суда и обеспечить его очищение от коррупции, подчеркивают в партии.
«УДАР» обращается ко всем народным депутатам с требованием проявить государственную позицию и завершить дело, которое до этого не удавалось сделать никому - обеспечить очищение судебной власти.
«Украинцы должны наконец получить справедливое правосудие. От этого зависит, станет ли Украина европейским государством, войдет ли в состав ЕС и НАТО. Мы можем и дальше строить дороги и стадионы, но без справедливых судов мы никогда не построим сильной Украины», - отмечается в заявлении «УДАРа Виталия Кличко».