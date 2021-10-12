«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии

Партия обратилась к народным депутатам с требованием проявить государственную позицию и завершить дело.

«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии

Партия «УДАР Виталия Кличко» требует максимально быстро запустить работу Этического совета ВСП, чтобы разблокировать продолжение судебной реформы. Украине нужна тотальная перезагрузка судебной системы. Это единственная возможность обеспечить для бизнеса и всех украинцев справедливое правосудие. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «УДАРа».

«Отсутствие справедливого правосудия в Украине тормозит развитие отечественной экономики и иностранные инвестиции. Существующая судебная система не позволяет гражданам защитить свои права, а предпринимателям - бизнес и имущество. Отечественная практика убедительно доказала, что косметические изменения не помогают. Единственным вариантом является полная перезагрузка судебной системы путем увольнения всех судей с последующим переизбранием всего судейского корпуса», - говорится в заявлении.

В «УДАРе» отмечают, что сдвинуть судебную реформу с мертвой точки может создание Этического совета, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. И настаивают на необходимости максимально быстрого запуска этого органа.

«Парламент должен принять законодательные изменения, которые помогут разблокировать создание Этического совета ВСП. В частности, если Совет судей в положенный срок не предложил ни одного кандидата в состав Этического совета, право выдвигать кандидатов должно переходить к Совету прокуроров Украины, Совету адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук Украины. Они должны выдвинуть кандидатуры в 15-дневный срок», - предлагают в «УДАРе Виталия Кличко».

Также важно принять сбалансированный закон о квалификационных требованиях к судьям Конституционного Суда и обеспечить его очищение от коррупции, подчеркивают в партии.

«УДАР» обращается ко всем народным депутатам с требованием проявить государственную позицию и завершить дело, которое до этого не удавалось сделать никому - обеспечить очищение судебной власти.

«Украинцы должны наконец получить справедливое правосудие. От этого зависит, станет ли Украина европейским государством, войдет ли в состав ЕС и НАТО. Мы можем и дальше строить дороги и стадионы, но без справедливых судов мы никогда не построим сильной Украины», - отмечается в заявлении «УДАРа Виталия Кличко».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФШмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФ
В Чехии либеральные партии будут вести переговоры о коалиции только между собойВ Чехии либеральные партии будут вести переговоры о коалиции только между собой
В Украине освободили военных, которых помиловал ЗеленскийВ Украине освободили военных, которых помиловал Зеленский
В Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессийВ Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессий
"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко
В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент ИзраиляВ Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля
РоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 странРоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 стран
Грузия назначила нового посла в УкраинеГрузия назначила нового посла в Украине
Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - КулебаИностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - Кулеба
ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости