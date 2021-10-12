Суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм по подозрению в коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 11 октября, отстранила от должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщается в фейсбуке антикоррупционной прокуратуры и ВАКС.

Члена КРАИЛ Евгения Гетьмана задержали по подозрению в получении 90 тысяч долларов неправомерной выгоды еще в конце августа. Следствие считает, что подозреваемый чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Детективы НАБУ выяснили, что член комиссии взял деньги за выдачу лицензий на право осуществления игорного бизнеса в Черниговской и Запорожской областях.

ВАКС арестовал Гетьмана, но он вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Отстранить его от должности удалось только через полтора месяца.

Напомним, что КРАИЛ - один из самых новых государственных органов в Украине. Комиссия начала работу в конце ноября 2020 года после принятия закона о легализации игорного бизнеса.