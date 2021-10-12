В оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенных

В течение дня силовики задержали 20 человек, 10 из них сейчас отпустили.

Фото: Крымская солидарность

Силовики в оккупированном Симферополе незаконно задержали несколько десятков крымских татар, пришедших в местный военный суд, чтобы принять участие в судебном заседании с помощью видеосвязи.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Сегодня с утра в Апелляционном военном суде роSSийского города Власиха Московской области должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор трем крымским татарам, фигурантам "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир". Одновременно в "Крымском гарнизонном военном суде" в Симферополе должно было состояться видеовключение, на которое были допущены все желающие.

Учитывая это около здания "суда" в Симферополе собралось более сотни человек, которые хотели узнать судьбу соотечественников. Между тем силовики начали задерживать людей "для установления личности" в отделении. В качестве автозака использовали маршрутный автобус.

Всего было задержано 15 человек, всех их доставили в местный участок "полиции".

Позже под "полицейским" участком в Симферополе были задержаны еще 5 человек. По информации адвокатов, на людей оказывают психологическое давление, берут отпечатки пальцев.

По информации активистов, по состоянию на 23:44 силовики освободили 10 человек, еще 10 остаются в отделении.

Между тем Апелляционный военный суд роSSийского города Власиха перенес судебное заседание на 25 октября по процедурным причинам.

Фигуранты "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров, Рустем Эмирусеинов и Эскендер Абдулганиев были задержаны в Крыму в поселке компактного проживания крымских татар Биюк-Онлар (Октябрьское) и находятся в СИЗО с февраля 2019 года. Всех их обвиняют в принадлежности к политической исламской партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РоSSии с 2003 года. В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил участников "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева - к 12 годам и Арсена Абхаирова - к 13.