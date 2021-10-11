Крупнейший город Австралии выходит из четырехмесячного локдауна

Сейчас в штате Новый Южный Уэльс вакцинировали более 70% населения в возрасте от 16 лет.

Крупнейший город Австралии выходит из четырехмесячного локдауна
Фото: ABC News: John Gunn

В самом крупном австралийском городе Сиднее закончился локдаун, который длился почти четыре месяца.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Жесткие ограничения вводились, чтобы ограничить распространение коронавируса штамма "Дельта". Сейчас в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, вакцинировали более 70% населения в возрасте от 16 лет.

При этом в городе сохраняются некоторые ограничения, касающиеся массовых мероприятий, а также ограничения в работе школ.

Как известно, власти Австралии и Новой Зеландии прибегали к жестким мерам в борьбе с пандемией, благодаря чему в этих странах зафиксировали относительно небольшое количество заражений и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами мира.

Напомним, в августе столицу Австралии Канберру закрывали на семидневный карантин после того, как в городе обнаружили один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Новый случай стал первым для Канберры больше чем за год. Последний раз город закрывали на локдаун в апреле прошлого года, тогда карантин длился пять недель.

В ноябре прошлого года на юге Австралии штат Южная Австралия объявил локдаун на шесть дней из-за больного COVID-19 сотрудника пиццерии, который солгал, что не работал, будучи зараженным.

Австралия также не собирается открываться для туристов до конца 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский уволил посла Украины в АвстралииЗеленский уволил посла Украины в Австралии
Зеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - ЕрмакЗеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - Ермак
Депутаты поддержали отставку Владимира Буряка с должности городского головы ЗапорожьяДепутаты поддержали отставку Владимира Буряка с должности городского головы Запорожья
В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдаунаВ полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдауна
Городской голова Запорожья подал в отставку по состоянию здоровьяГородской голова Запорожья подал в отставку по состоянию здоровья
Если "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - ПроданЕсли "Нафтогаз" не выполнит свою работу, 59 городов не смогут начать отопительный сезон, - Продан
Экс-чиновника Ужгородского горсовета обвинили в передаче сквера под строительствоЭкс-чиновника Ужгородского горсовета обвинили в передаче сквера под строительство
«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик
Мэры украинских городов озвучили требования к власти, чтобы отопительный сезон начался вовремяМэры украинских городов озвучили требования к власти, чтобы отопительный сезон начался вовремя
Тимошенко призывает собрать Ассоциацию городов для решения тарифных вопросовТимошенко призывает собрать Ассоциацию городов для решения тарифных вопросов
Последние новости
Подгружаем последние новости