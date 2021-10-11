Крупнейший город Австралии выходит из четырехмесячного локдауна

Сейчас в штате Новый Южный Уэльс вакцинировали более 70% населения в возрасте от 16 лет.

В самом крупном австралийском городе Сиднее закончился локдаун, который длился почти четыре месяца.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Жесткие ограничения вводились, чтобы ограничить распространение коронавируса штамма "Дельта". Сейчас в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, вакцинировали более 70% населения в возрасте от 16 лет.

При этом в городе сохраняются некоторые ограничения, касающиеся массовых мероприятий, а также ограничения в работе школ.

Как известно, власти Австралии и Новой Зеландии прибегали к жестким мерам в борьбе с пандемией, благодаря чему в этих странах зафиксировали относительно небольшое количество заражений и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами мира.

Напомним, в августе столицу Австралии Канберру закрывали на семидневный карантин после того, как в городе обнаружили один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Новый случай стал первым для Канберры больше чем за год. Последний раз город закрывали на локдаун в апреле прошлого года, тогда карантин длился пять недель.

В ноябре прошлого года на юге Австралии штат Южная Австралия объявил локдаун на шесть дней из-за больного COVID-19 сотрудника пиццерии, который солгал, что не работал, будучи зараженным.

Австралия также не собирается открываться для туристов до конца 2022 года.