Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, первой заслушают РоSSию

В понедельник, 11 октября, суд заслушает аргументы роSSийской стороны. Во вторник, 12 октября, слово будет иметь украинская делегация.

Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, на следующей неделе проведет в Гааге слушания по юрисдикции в деле Украина против РоSSии в отношении незаконного захвата трех украинских кораблей вместе с экипажами в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает "Укринформ".

В понедельник, 11 октября, суд заслушает аргументы роSSийской стороны. Во вторник, 12 октября, слово будет иметь украинская делегация.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября. Также зарезервированп дата 16 октября на случай необходимости.

Вступительное слово, произнесенное представителями каждой из сторон, будет транслироваться на сайте суда.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. РоSSия обстрел и захват украинских кораблей признала.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир передали Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. При осмотре выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.