Палатный обратился в СНБО с требованием наложить санкции на Киву из-за поздравления Путину

По мнению представителя "Удара", такие вредят суверенитету Украины.

Палатный обратился в СНБО с требованием наложить санкции на Киву из-за поздравления Путину
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

СБУ должно возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент - лишить мандата из-за его поздравления Путину. Об этом руководитель исполкома «УДАР Виталия Кличко» написал на своей странице в Facebook. Он сравнил поздравления Путину с приветствием Гитлеру во время Второй Мировой войны.

«На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющий государство Украина, и увлекательно, с собачьей благодарностью в глазах, приветствует Путина - своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ - помочь ему поздравить кумира из тюрьмы», - написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии «УДАР Виталия Кличко» к депутатам Верховной Рады и СБУ.

«В Службу Безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК «Государственная измена» - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства», - говорится в обращении.

В «УДАРе» считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и Президента принять меры по Киве - наложить санкции и лишить гражданства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Нардеп Ясько прибыла в ГрузиюНардеп Ясько прибыла в Грузию
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент призвал расширить санкции против БеларусиЕвропарламент призвал расширить санкции против Беларуси
Нардеп Кива пожелал Путину "сил и божьего благословения"Нардеп Кива пожелал Путину "сил и божьего благословения"
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистамиОфис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" начал проверку из-за конфликта главы правления с журналистомНаблюдательный совет "Укрэксимбанка" начал проверку из-за конфликта главы правления с журналистом
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территорияхЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях
Следующее заседание СНБО состоится в эту пятницуСледующее заседание СНБО состоится в эту пятницу
Палатный заявил о возможных обысках у него и его соратниковПалатный заявил о возможных обысках у него и его соратников
Зеленский обеспокоен из-за задержания Саакашвили, - НикифоровЗеленский обеспокоен из-за задержания Саакашвили, - Никифоров
Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания СаакашвилиАрахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили
Последние новости
Подгружаем последние новости