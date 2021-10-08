Палатный обратился в СНБО с требованием наложить санкции на Киву из-за поздравления Путину

СБУ должно возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент - лишить мандата из-за его поздравления Путину. Об этом руководитель исполкома «УДАР Виталия Кличко» написал на своей странице в Facebook. Он сравнил поздравления Путину с приветствием Гитлеру во время Второй Мировой войны.

«На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющий государство Украина, и увлекательно, с собачьей благодарностью в глазах, приветствует Путина - своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ - помочь ему поздравить кумира из тюрьмы», - написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии «УДАР Виталия Кличко» к депутатам Верховной Рады и СБУ .

«В Службу Безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК «Государственная измена» - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства», - говорится в обращении.

В «УДАРе» считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и Президента принять меры по Киве - наложить санкции и лишить гражданства.