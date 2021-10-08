"Батькивщина": голосование за отставку Разумкова - оценка деятельности монобольшинства

Фракция "Батькивщины" проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова, потому что это "оценка деятельности монобольшинства за последние два года". Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Для нас они все одинаковые. И нас не обходят внутренние распри этой команды. Мы не участвуем ни в интригах, ни в «новых коалициях». И Дмитрий Разумков, который громко заявил о якобы нашем участии в новом большинстве, прекрасно знает, что это не так. Печально, что самостоятельный политический путь он начинает с такой примитивной лжи", - говорится в заявлении.

Большинство принятых в парламенте решений - таких, как закон о продаже земли, легализация игорного бизнеса, повышение налогов и т.д. - по мнению фракции, являются катастрофическими для Украины.

"Турборежим, ночные голосования за продажу земли, законодательный лоббистский хаос, лишение депутатов права полноценно обсуждать законы, постоянное пренебрежение регламентом. Законопроекты оппозиции не выносились в сессионный зал вообще. Страну лишили шанса на снижение тарифов, на справедливый прожиточный минимум, на качественную страховую медицину, достойные зарплаты и пенсии. В этом парламенте больше не живут и не работают для людей. Время сказать это вслух - настоящий парламентаризм ликвидирован", - отметили в "Батькивщине".

Там считают, что единственным выходом из этой ситуации являются "немедленные досрочные выборы парламента".