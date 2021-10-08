"Батькивщина": голосование за отставку Разумкова - оценка деятельности монобольшинства

Фракция Юлии Тимошенко хочет досрочных выборов.

"Батькивщина": голосование за отставку Разумкова - оценка деятельности монобольшинства
Фото: ba.org.ua

Фракция "Батькивщины" проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова, потому что это "оценка деятельности монобольшинства за последние два года". Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Для нас они все одинаковые. И нас не обходят внутренние распри этой команды. Мы не участвуем ни в интригах, ни в «новых коалициях». И Дмитрий Разумков, который громко заявил о якобы нашем участии в новом большинстве, прекрасно знает, что это не так. Печально, что самостоятельный политический путь он начинает с такой примитивной лжи", - говорится в заявлении.

Большинство принятых в парламенте решений - таких, как закон о продаже земли, легализация игорного бизнеса, повышение налогов и т.д. - по мнению фракции, являются катастрофическими для Украины.

"Турборежим, ночные голосования за продажу земли, законодательный лоббистский хаос, лишение депутатов права полноценно обсуждать законы, постоянное пренебрежение регламентом. Законопроекты оппозиции не выносились в сессионный зал вообще. Страну лишили шанса на снижение тарифов, на справедливый прожиточный минимум, на качественную страховую медицину, достойные зарплаты и пенсии. В этом парламенте больше не живут и не работают для людей. Время сказать это вслух - настоящий парламентаризм ликвидирован", - отметили в "Батькивщине".

Там считают, что единственным выходом из этой ситуации являются "немедленные досрочные выборы парламента".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
Нардеп Ясько прибыла в ГрузиюНардеп Ясько прибыла в Грузию
Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания СаакашвилиАрахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия: "Слуга народа" будет определяться относительно лишения Разумкова мандата
"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции
Соболев пояснил голосование "Батькивщины" за отставку РазумковаСоболев пояснил голосование "Батькивщины" за отставку Разумкова
Верховная Рада отозвала с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (обновлено)Верховная Рада отозвала с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (обновлено)
"Слуга народа" даст не менее 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук"Слуга народа" даст не менее 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук
Голосование за назначение нового спикера Рады и первого "вице" будет в пятницу, - АрахамияГолосование за назначение нового спикера Рады и первого "вице" будет в пятницу, - Арахамия
Гетманцев будет председательствовать при рассмотрении снятия РазумковаГетманцев будет председательствовать при рассмотрении снятия Разумкова
Сюмар назвала события в парламенте "самоуничтожением монобольшинства"Сюмар назвала события в парламенте "самоуничтожением монобольшинства"
Разумков пообещал не оспаривать свою отставкуРазумков пообещал не оспаривать свою отставку
Отзыв Разумкова внесли в повестку дня сессии на четвергОтзыв Разумкова внесли в повестку дня сессии на четверг
Последние новости
Подгружаем последние новости