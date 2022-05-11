Чиновники заявили, что якобы неожиданно решили уступить дорогу молодым.

Стало известно, что за один день четыре роSSийских губернатора подали в отставку. На данный момент официально сложить свои полномочия решили главы: Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей. Об этом проинформировало издание Медуза, представив список ушедших губернаторов, а также добавив, что перечень будет пополняться.

Чиновники заявили, что решили уступить дорогу молодым и их срок полномочий почти истек. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок, но в отставку не подал.

Изначально главы регионов должны были объявить об отставке в феврале-марте, но отложили это из-за начала войны с Украиной. Также ожидается, что в ближайшее время должности могут покинуть еще несколько руководителей регионов.

Стоит отметить, что после вторжения россии в Украину загадочным образом погибли пять роSSийских олигархов, занимавшихся газовым бизнесом.

К примеру, роSSийский газовый олигарх Сергей Протосеня сначала зарубил топором жену и дочь, потом покончил жизнь самоубийством.Никто не поверил в официальную версию гибели этой счастливой семьи.

А загадочная гибель Владислава Аваева и его семьи вызвала недоумение. Родственники считают смерть Аваева и членов его семьи загадкой и не верят, что он мог навредить его близким.

Зарезали ножом и Василия Мельникова, а также его жену и двух малолетних сыновей. Глава фармацевтической компании «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире в городе Нижний Новгород.

Михаил Уотфорд – роSSийский магнат украинского происхождения был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Суррей через несколько дней после вторжения РоSSии в Украину.