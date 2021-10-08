Суд дал три года тюрьмы мужчине, который дважды сообщил о подготовке покушения на Зеленского

Ивано-Франковский суд признал виновным мужчину, который дважды в течение года сообщил о намерении совершить покушение на президента Владимира Зеленского, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Об этом сообщается в приговоре от 4 октября.

В августе 2020 года этот же суд назначил мужчине два года условно с испытательным сроком один год за письма с угрозами применения оружия по отношению к президенту Украины.

Однако его это не остановило, и 29 декабря он отправил по электронной почте СБУ в Ивано-Франковской области новое письмо с темой "Я готовлю покушение на Президента Украины в Гуте".

В приговоре приведен полный текст этого письма:

"Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте. Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению, ГУНП в И.-Фр., СБУ в Ив-Фр., местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы или вас.)))) не поленитесь посоветоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова [...] о достижении матрицы по приезде из Соединенных Штатов. Дежавю. Все смотрели фильм «Матрица». Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?"

Группа специалистов-взрывотехников осмотрела резиденцию "Синегора" в селе Гута и не нашла там никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ.

Таким образом, суд пришел к выводу, что мужчина совершил заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 Уголовного кодекса).

В суде мужчина вину признал. Он пояснил, что действовал в целях проверки состояния готовности правоохранительных органов для обеспечения защиты президента Украины, поскольку считал необходимым усилить его охрану. Запугать кого-то или угрожать не собирался.

Мама обвиняемого пояснила, что проживает вдвоем с сыном 1987 года рождения. Сын не работал, потому что не мог устроиться по специальности, жил за ее счет. У сына не было собственного телефона или компьютера. Женщина рассказала, что пыталась ограничивать его доступ к интернету, потому что догадывалась, что он рассылает различные обращения, и боялась, чтобы он себе этим не навредил.

В тот день, когда он отправил это письмо, сын попросил телефон, сказав, что хочет договориться с друзьями о встрече.

Поскольку обвиняемый совершил новое преступление в период испытательного срока по предыдущему приговору, суд назначил ему реальное наказание сроком на 3 года и 1 месяц лишения свободы.