Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и не дискредитировать правоохранительный орган

Мэр напомнил, что столичная власть сама передала сотни материалов о нарушениях, которые обнаружили во время внутренних аудитов и проверок.

Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и не дискредитировать правоохранительный орган
Фото: kyivcity.gov.ua

Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко призвал ГБР прекратить дискредитацию правоохранительного органа через распространение дезинформации относительно столичной власти. Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета, передает сайт КМДА. Он считает недопустимым публичное распространение информации по поводу Киева на основании предположений и «предварительных оценок».

«Последним выступлением на публику удивило ГБР. Если ГБР - беспристрастный правоохранительный орган, то странным выглядит очередная попытка через прессу распространять свои предположения и обвинения в адрес столичной власти. И это с формулировками «по предварительным оценкам, может наносить ущерб». Вы говорите о каких-то убытках на 10 миллиардов? Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и «предварительные оценки». На основании чего они определены? Если у вас есть доказательства по результатам расследований, - обнародуйте их, передавайте дела в суд. Если нет - не занимайтесь пиаром и дезинформацией. Не дискредитируйте правоохранительный орган и не позволяйте использовать его в политических или в личных интересах», - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города, работая в условиях давления и многочисленных обысков.

«Мы сами передали сотни материалов о нарушениях, которые обнаружили во время внутренних аудитов и проверок. Где результаты расследований по этим делам? Сколько чиновников привлекли к ответственности? Обвинения, которые звучат в последнее время, и не имеют доказательств в судах, - не что иное, как продолжение давления на столичную власть, вмешательства в ее деятельность и уничтожения ее репутации. Правоохранительные органы обязаны действовать по закону и в пределах своих полномочий, а не по указаниям сверху и исключительно ради очередного медийного эффекта», - подытожил лидер «УДАРа».

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