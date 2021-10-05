Виталий Кличко пригрозил пускать в общественный транспорт только вакцинированных граждан

Киев находится в "желтой" карантинной зоне, но местные власти уже готовят список ограничений в случае перехода к более жестким карантинным мерам. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предлагает ограничить проезд в общественном транспорте для невакцинированных граждан.

Кличко пригрозил пускать в общественный транспорт только вакцинированных граждан

По словам Кличко, рассматривается сценарий введения новых ограничений, при которых проезд в транспорте, присутствие на массовых мероприятиях, походы в кафе и рестораны, а также в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей, будет разрешено только при наличии QR-кода о вакцинации.

Такие меры мэр хочет ввести для того, чтобы полностью не изолировать людей друг от друга и не закрывать их по домам. Однако, пока такой вариант ограничений находится на стадии обсуждения, и возможен он будет, только если Киев перейдет в "красную" зону.

Кличко пригрозил пускать в общественный транспорт только вакцинированных граждан

Кличко приводит в пример другие европейские города, где владельцы QR-кодов о вакцинации имеют право без ограничений посещать кафе, рестораны, концерты и т.д.

Контролировать наличие QR-кодов будет полиция и сотрудники коммунальных предприятий, планирует Кличко.

Ранее супруга Виталия Кличко рассказала о своем увлечении, которое она развивает, проживая в Германии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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