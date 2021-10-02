Генпрокурор в Трускавце пояснила депутатам реформу правоохранительных органов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце разъяснила народным депутатам реформу правоохранительных органов.

Об этом сообщила корреспондент Lb.ua.

"Депутаты пригласили проговорить реформы, которые происходят в правоохранительной сфере, и с какими пакетами имеем дело, чего от нас ожидают. Моя позиция в принципе, что одним пакетом от меня вы "не отделаетесь", потому что Уголовно-процессуальный кодекс - важная история, Уголовный кодекс - важная история, но все же нам надо докачивать и другое специальное законодательство, что мы и будем делать очень активно с, я думаю, этой недели", - сказала она.

Венедиктова отметила, что для нее, как генерального прокурора иметь в аудитории 200 депутатов, то есть половину парламента, очень важно.

"Во-первых, надо было донести, что же происходит с реформой прокуратуры. Потому что именно монобольшинство продвигало президентский законопроект о судебной реформе и реформе прокуратуры в 2019 году. Хочу вам напомнить, маленькая таблеточка для памяти", - добавила глава Офиса Генпрокурора.

Она рассказала, что первый этап аттестации успешно завершился в марте 2021 года. "К сожалению, мы плохо общались, или как-то депутаты плохо смотрели в эту сторону, но депутаты не осведомлены, что же происходило с реформой прокуратуры", - сказала Венедиктова.

Поэтому Генпрокурору нужно было объяснить, что уже сделано, где "мы и куда мы движемся".

Напомним, Венедиктова заявила, что после аттестации из более 12 тысяч прокуроров на должностях остались 7 700, то есть ушли 35% штата.

На выездном заседании фракции "Слуга народа" 2 октября продолжается панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ , а также о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.