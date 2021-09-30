Ряд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИ

Витренко, в частности, предоставляется право самостоятельно увольнять и назначать сотрудников компании.

Ряд полномочий наблюдательного совета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению, - СМИ
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров передал ряд полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" правлению компании и голове Юрию Витренко.

Решение было принято на внеочередном заседании вечером 29 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Некоторые полномочия наблюдательного совета переданы правлению "Нафтогаза", - рассказал собеседник.

По информации издания, Витренко предоставляется право самостоятельно, без решения наблюдательного совета, проводить увольнения и назначения сотрудников компании.

Правлению, до назначения наблюдательного совета, предоставляются полномочия, которые не являются исключительной компетенцией наблюдательного совета. В частности - утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса.

Кроме того, правлению рекомендуется согласовать сделку по получению "Укртрансгазом" 48 млрд гривен от Оператора ГТС Украины.

Напомним, Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Нафтогаза" и взял на себя его обязанности, назначив временных членов правления - Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Они будут работать "до принятия новым составом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее чем 28 декабря 2021 года.

"Также стало известно, что новое правление НАК будет временным. Постояный наблюдательный совет "Нафтогаза" планируют назначить до конца ноября. Это означает, что у него будет только месяц на формирование нового правления.

Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден освободились в начале сентября из-за конфликта с главой правления компании Юрием Витренко. После этого правительство решило освободить и представителей государства Наталью Бойко, Юлию Кузнецову и Юлию Свириденко.

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