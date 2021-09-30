Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и будет просить суд забрать у него лицензию

Телеканал не только не устранил прошлые нарушения, но и допустил новые.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" (ООО "НАШ 365") в связи с тем, что он не только не устранил зафиксированные ранее нарушения и не оплатил штрафы более чем 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Отмечается, что 22 июня 2021 года в эфире телеканала зафиксировали прямую трансляцию передачи «Важное» (с повторами передачи 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021). Тема обсуждения касалась 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущие передачи Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гость - народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

Господин Мураев утверждал, что в настоящее время "продолжается геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран Европейского Союза".

Нацсовет приводит несколько цитат из его высказываний:

"…Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа".

"Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну".

"…Потому что они являются инструментом коллективного запада".

"Эти и другие высказывания Евгения Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельных лиц, сформировать стереотипный образ стран Европейского Союза и народов, входящих в него как "исторически латентного врага", - отметили в Нацсовете.

Отмечается, что ведущие передачи никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования одного из самых тяжелых уголовных преступлений - геноцида. Зрителям не было предоставлено объяснений и не приведено достоверных фактов.

"Не было предпринято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не было подано альтернативной точки зрения по такому чувствительному для национальной безопасности Украины вопросу", - говорится в сообщении.

"Работники телерадиоорганизации проигнорировали обязанности и ответственность перед украинским обществом, ибо повторные трансляции передачи (10 раз) в записи, что предусматривает возможность проверить достоверность распространенной информации и не допустить в эфир высказываний и утверждений, имеющих признаки призывов к разжиганию вражды, происходили без изменений и модерации. Это указывает на редакционную позицию телеканала «НАШ», которая парадоксальным образом совпадает с пропагандистской позицией страны-агрессора", - отметили в Нацсовете.

Национальный совет признал, что телеканал нарушил абзац четвертый части второй статьи 6, пункты а), б) и в) части первой статьи 59 Закона "О телевидении и радиовещании". Также признано наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года.

Напомним, в августе Нацсовет заявлял, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш") из-за эфира с Петром Симоненко. Экс-депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинские власти называл фашистскими.

За последние несколько месяцев "Наш" получил от Нацсовета по меньшей мере четыре предупреждения и три штрафа за подобные нарушения.