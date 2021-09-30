Депутаты поддержали отставку Владимира Буряка с должности городского головы Запорожья
Полномочия городского головы депутаты возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева.
На внеочередной сессии Запорожского городского совета 29 сентября депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий городского головы Владимира Буряка.
Как сообщает пресс-служба горсовета, было проведено тайное голосование, в нем приняли участие 50 депутатов. Из них за увольнение Владимира Буряка проголосовали 45, против - 2, трое воздержались.
Полномочия городского головы депутаты возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева.
Как сообщалось, городской голова Запорожья Владимир Буряк, который ранее заявлял о "давлении, которого не было со времен Януковича", подал в отставку по состоянию здоровья. Однако, как отметил Буряк, уходить из политики и уезжать из города он не собирается.
Как известно, с начала года в городском совете Запорожья несколько раз меняли заместителей мэра, секретаря и "делили" депутатские комиссии. В течение 2,5 месяцев депутаты не могли собраться на сессию, а Владимир Буряк обвинял депутатский корпус в нежелании работать.
26 июля мэр обращался в Верховную Раду по поводу роспуска Запорожского городского совета.