Депутаты поддержали отставку Владимира Буряка с должности городского головы Запорожья

Полномочия городского головы депутаты возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Депутаты поддержали отставку Владимира Буряка с должности городского головы Запорожья
Фото: zabor.zp.ua

На внеочередной сессии Запорожского городского совета 29 сентября депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий городского головы Владимира Буряка.

Как сообщает пресс-служба горсовета, было проведено тайное голосование, в нем приняли участие 50 депутатов. Из них за увольнение Владимира Буряка проголосовали 45, против - 2, трое воздержались.

Полномочия городского головы депутаты возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Как сообщалось, городской голова Запорожья Владимир Буряк, который ранее заявлял о "давлении, которого не было со времен Януковича", подал в отставку по состоянию здоровья. Однако, как отметил Буряк, уходить из политики и уезжать из города он не собирается.

Как известно, с начала года в городском совете Запорожья несколько раз меняли заместителей мэра, секретаря и "делили" депутатские комиссии. В течение 2,5 месяцев депутаты не могли собраться на сессию, а Владимир Буряк обвинял депутатский корпус в нежелании работать.

26 июля мэр обращался в Верховную Раду по поводу роспуска Запорожского городского совета.

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