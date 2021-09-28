Главу Львовской облорганизации "Голоса" отстранили за сотрудничество с Офисом президента

Врио назначили его заместителя Андрея Осадчука.

Главу Львовской облорганизации
Фото: facebook/Голос

Политсовет "Голоса" отстранил Ярослава Рущишина от должности главы Львовской областной территориальной организации партии.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Андрей Осадчук - заместитель главы партии, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"«Голос» благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие Львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции «Голос», совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады, работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщицами от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делает невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии «Голос»", - говорится в заявлении политсилы.

Политический совет партии обратился в совет Львовской организации с просьбой предоставить свои предложения по кандидатуре на должность нового главы областной организации.

Напомним, ранее депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что некоторые депутаты берут от власти деньги на свои округа. Он также обвинил двух депутатов, Галину Васильченко и Наталью Пипу, избранных по мажоритарным округам Львовщины, в сотрудничестве с Офисом президента.

В июле партия "Голос" на съезде переизбрала главой Киру Рудык и официально оформила развод с частью депутатов фракции, которые объединились в группу "Справедливость". "Раскольников" исключили из партии по собственному желанию, согласно поданным заявлениям. Теперь маленькая фракция парламента будет разделена пополам: половина ее членов остаются членами партии, столько же стали беспартийными и, вероятно, пойдут в новый политический проект Сергея Притулы.  

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