СБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 года

Задержанному инкриминируют хищение 12 млн гривен.

СБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 года
Фото: facebook.com/rnbou

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-менеджера Киевского бронетанкового завода по подозрению в растрате 12 млн гривен, которая была совершена в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Задержанному инкриминируют присвоение денег, выделенных на модернизацию военной техники.

Следствие считает, что задержанный имел несколько фиктивных предприятий, которым на основании фиктивных счетов переводил деньги государственного заказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, либо вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил вывод бюджетных средств и перевод их в наличность.

Схема якобы действовала примерно полгода, после чего в конце 2014 года экс-менеджер убежал на оккупированную территорию Луганской области.

Его удалось задержать через семь лет при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская". Мужчине сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (растрата имущества) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и привезли в Киев для избрания меры пресечения.

Напомним, в 2014 году прокуратура сообщала о хищениях в Киевском БТЗ 12 млн гривен путем заключения соглашения на поставку 20 корпусов для БТР-3Е1 с одесским частным предприятием, которое не было их производителем и не имело соответствующей лицензии на торговлю товарами военного назначения, а фактически осуществляло деятельность в сфере предоставления охранных услуг.

Коммерческой фирме, которая даже не находится по указанному в договоре адресу, был перечислен аванс в сумме 12 млн грн, хотя, согласно действующему законодательству и по условиям договора, средства должны быть перечислены поставщику только после выполнения им заказ.

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