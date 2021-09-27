ПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко
Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" Александра Мережко.
Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.
Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко.
"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, теперь украинской власти необходимо проводить новый конкурс.
Как известно, в списке было три кандидатуры: профессор международного права в Национальном университете имени Тараса Шевченко (Киев) Николай Гнатовский, доктор правоведения University College London Гаяне Нуриджанян и глава Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
23 сентября комитет ПАСЕ отклонил предложенных Украиной кандидатов. Причиной было названо несоответствие некоторых кандидатур Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, в январе депутат Верховной Рады Александр Мережко остался вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годичный срок.