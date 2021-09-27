ПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко.

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, теперь украинской власти необходимо проводить новый конкурс.

Как известно, в списке было три кандидатуры: профессор международного права в Национальном университете имени Тараса Шевченко (Киев) Николай Гнатовский, доктор правоведения University College London Гаяне Нуриджанян и глава Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

23 сентября комитет ПАСЕ отклонил предложенных Украиной кандидатов. Причиной было названо несоответствие некоторых кандидатур Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, в январе депутат Верховной Рады Александр Мережко остался вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годичный срок.