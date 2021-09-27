ПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко

Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" Александра Мережко.

ПАСЕ окончательно отклонила предложенные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ - нардеп Гончаренко
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила предложенный Украиной список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко.

"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, теперь украинской власти необходимо проводить новый конкурс.

Как известно, в списке было три кандидатуры: профессор международного права в Национальном университете имени Тараса Шевченко (Киев) Николай Гнатовский, доктор правоведения University College London Гаяне Нуриджанян и глава Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

23 сентября комитет ПАСЕ отклонил предложенных Украиной кандидатов. Причиной было названо несоответствие некоторых кандидатур Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, в январе депутат Верховной Рады Александр Мережко остался вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй годичный срок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на должность мэра, "Блок Кернеса" предлагает ТереховаВ Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на должность мэра, "Блок Кернеса" предлагает Терехова
Бурба дал показания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп КостенкоБурба дал показания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Костенко
РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
В "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в ТрускавцеВ "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в Трускавце
"Слуга народа" поддержала Сергея Ионушаса на должность главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности"Слуга народа" поддержала Сергея Ионушаса на должность главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности
Железняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округаЖелезняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округа
ГБР не исключает версию убийства киевского судьи ПисанцаГБР не исключает версию убийства киевского судьи Писанца
Адвокаты Шандры подали жалобу в ЕСПЧ по делу "Кузни на Рыбальском"Адвокаты Шандры подали жалобу в ЕСПЧ по делу "Кузни на Рыбальском"
Экс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИЭкс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИ
Глава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп ЗабродскийГлава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп Забродский
Последние новости
Подгружаем последние новости