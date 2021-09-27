В Киеве состоялся Климатический марш (обновлено)

Фото: Макс Требухов

В Киеве состоялся Климатический марш-2021, стартовавший на Михайловской площади, а затем шествие направилось к Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

В марше, который устроила организация по охране окружающей среды "Экодействие", приняли участие несколько тысяч активистов. Они держали плакаты: "Животноводство убивает планету и животных", "Бежать некуда будет", "Наши налоги - в защиту климата", "Сбивай температуру - принимай зеленые лекарства", "Выбирай эко вместо эго!", "68% позвоночных исчезло. Мы - следующие?", "Окружающая среда в приоритет!".

Фото: Макс Требухов

Участники акции требовали выделить и должным использовать средства на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий и обеспечить финансирование справедливой трансформации шахтерских регионов, пишет Укринформ.

Фото: Макс Требухов

Среди других требований: выделить достаточно средств из государственного бюджета на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики и стимулов для домохозяйств и закладывать не менее 40 млрд гривен ежегодно на повышение энергоэффективности зданий из государственного бюджета для городов местных бюджетов.

Фото: Макс Требухов

"Климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли",– отметили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Они добавили, что Украина тоже "не отстает": в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице в который раз бьет температурные рекорды.

Фото: Макс Требухов

По словам активистов, уже сейчас в опасности находятся тысячи человеческих жизней, гектары лесов, наши дома и наши деньги, которые придется тратить на борьбу с последствиями климатического кризиса.

"Если ничего не менять, дальше будет становиться только хуже. Времени медлить не осталось! Мы выходим на улицы Киева , чтобы еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ним. Климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям", - призвали они.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, количество стихийных бедствий, связанных с изменением климата, за последние 50 лет увеличилась в пять раз. Их жертвами стали более 2 млн человек, а общие убытки оцениваются в 3,64 трлн долларов.