Финдиректор Huawei вернулась в Китай после трех лет домашнего ареста в Канаде

Мэн Ванчжоу встретили в аэропорту Шэньчжэня как национального героя.

Фото: CCTV

Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу в субботу, 25 сентября, вернулась в Китай после почти трех лет домашнего ареста в Канаде.

Как сообщает South China Morning Post, в чартерном самолете, оплаченном правительством КНР, ее сопровождал посол Китая. В Шэньчжэньском международном аэропорту Мэн встретили как национального героя - с красной дорожкой и камерами государственного телевидения. На высоком небоскребе города Шэньчжэнь - 555-метровом здании международного финансового центра Пинан - появилась надпись: "Добро пожаловать домой!".

Китайское правительство обменяло Мэн Ванчжоу на двух канадских бизнесменов - Майкла Спейвора и Майкла Коврига, задержанных в 2018 году по подозрению в шпионаже через две недели после того, как в Канаде арестовали топ-менеджера Huawei.

Ее освобождение стало следствием соглашения, заключенного после длительных переговоров между китайскими и американскими дипломатами.

Американский минюст согласился отложить судебное преследование против Мэн и отозвал запрос на экстрадицию, после чего канадская прокуратура немедленно отпустила китаянку из-под домашнего ареста.

Мэн угрожала экстрадиция по обвинению в нарушении санкционного режима. США обвиняли ее в том, что она якобы ввела британский банк HSBC в заблуждение относительно связей Huawei с компанией Skycom, которая работала в Иране, и тем самым подвергла банк риску: он мог нарушить санкции США против Ирана.

Мэн Ванчжоу - дочь основателя Huawei Technologies Жень Чженфея.

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