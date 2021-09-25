Залужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторжения

РоSSия не спешит возвращать войска в пункты постоянной дислокации.

Залужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторжения
Фото: facebook.com/kommander.nord

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что угроза полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину остается, несмотря на окончание военных учений "Запад-2021".

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Эта угроза полномасштабной агрессии - она есть, она была, и, к сожалению, должен это заметить, видимо, она и будет дальше. Соответственно, наша задача как ВСУ - не ждать «манны небесной», мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем, в том числе, со своей стороны, проводим комплекс учений, в том числе к этим учениям привлекаем и наших западных партнеров, в том числе и НАТО, а также партнеров по НАТО. Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем да, было меньше желаний такой сценарий реализовывать", - сказал Залужный.

По словам генерала, роSSийско-белорусские учения "Запад-2021" закончились более недели назад, но РФ не спешит возвращать войска в пункты постоянной дислокации.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественно закрытие, на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно, прежде всего, во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории РоSSийской Федерации. Несмотря на то, что было торжественное закрытие этих мероприятий, как бы практической части «Запад-2021», эти задачи, по крайней мере, в Южном военном округе, еще продолжаются", - рассказал Залужный.

Каждая из БТГ насчитывает примерно по тысяче человек.

По словам Залужного, эти войска "не стоят с автоматами вдоль нашей границы", но находятся в районах, приближенных к границе, включая оккупированный Донбасс и Беларусь.

Напомним, что весной под видом подготовки к учениям "Запад-2021" РоSSия начала наращивать войска возле границ Украины. Существовали опасения эскалации боевых действий на Донбассе или даже полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину.

Этого не произошло, но президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что угроза эскалации не исчезнет как минимум до окончания учений "Запад-2021".

Военные маневры начались 10 сентября. Они продолжались до 16 сентября включительно на девяти роSSийских и пяти белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря.

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