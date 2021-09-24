Украина передаст в Интерпол данные о сотнях роSSиян, воевавших на Донбассе

Доказательства о вероятной причастности этих людей к преступлениям на Донбассе "помогли собрать, в частности, наши разведчики".

Временная следственная комиссия (ВСК) по делу наемников ЧВК "Вагнера" намерена подготовить и передать в Интерпол и другие международные организации данные о сотнях россиян, которые, вероятно, имеют отношение к роSSийской агрессии на востоке Украины.

Об этом заявила ее глава Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"Из нового, того, что обрабатывается. Вся та база данных, а, по данным оперативного документирования, многие из тех людей причастны к деятельности, к непосредственному участию в агрессии РоSSийской Федерации на востоке Украины ... Сейчас мы обсуждаем с соответствующими органами возможность передачи данных не о 30 человеках, не о 40, а о сотнях в международные инстанции, в Интерпол", - сказала Безуглая на брифинге в пятницу вечером.

По ее словам, доказательства о возможной причастности этих людей к преступлениям на Донбассе "помогли собрать, в частности, наши разведчики», а потому временная следственная комиссия ВР "берет на себя миссию для организации и передачи" в Интерпол данных об этих "сотнях различных россиян" .

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ППК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девятеро из них - граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию отрицают.

10 сентября Безуглая сообщила, что ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было. Вместо этого проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума. На нем Бурба должен был предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".