Шмыгаль пообещал вернуть 30 миллиардов долгов общинам за подписанный меморандум

Правительство продолжает искать пути решения проблем.

Шмыгаль пообещал вернуть 30 миллиардов долгов общинам за подписанный меморандум
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал вернуть более 30 млрд грн теплокоммунэнерго, предусмотренные меморандумом с местными громадами, который от Ассоциации городов Украины подписал ее глава Виталий Кличко. Об этом премьер-министр Украины сообщил во время «Часа правительства» в парламенте.

«Правительство работает над вопросом компенсаций для теплокоммунэнерго разницы в тарифах за предыдущие периоды, а также вопросом реструктуризации задолженности, которая существует на этих предприятиях. Согласно закону №1639 созданы территориальные комиссии и определена методика определения разницы в тарифах, в частности на тепло и горячую воду. Это разница за долги теплокоммунэнерго, которые будут верифицированы, после чего ТКЭ смогут получить компенсацию более 30 млрд грн», - сообщил Денис Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство продолжает искать пути решения проблем, которые сложились в жилищно-коммунальном секторе накануне отопительного сезона.

«Что касается других направлений - ведется сейчас работа профильным министерством для того, чтобы все люди отопительный сезон прошли спокойно и имели возможность получать газ по реальным ценам», - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее АГУ предложила правительству план действий, как сохранить тарифы на тепло для населения на уровне прошлого года и не допустить срыва отопительного сезона. Одним из требований к правительству было возвращение долгов за прошлые годы.

Как сообщал Виталий Кличко, также правительство должно зафиксировать цену на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за кубометр вместо рыночных 35 грн, убрать дискриминационные пункты договоров на поставку газа и заложить в бюджет компенсацию для местных громад на будущее. В частности, увеличить на 5% зачисление НДФЛ в местные бюджеты.

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