Данилов назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории Украины

"Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что принятие закона об олигархах стало самым важным днем в новейшей истории Украины.

Об этом Данилов написал в фейсбуке, комментируя решение Верховной Рады, которое, по его мнению, дает Украине шанс на глубинные изменения и надежду на лучшее будущее.

"Самый важный день в новейшей истории Украины. Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что закон позволит Украине избавиться от кланово-олигархической системы.

"Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет оставаться ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", - сказал Данилов.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об олигархах голосами 279 депутатов. Это произошло в отсутствие спикера Дмитрия Разумкова и под протесты оппозиции. Для его принятия депутаты применили специальную упрощенную процедуру, которая позволила избежать необходимости рассматривать каждую поправку.