Арахамия: Будут рассмотрены 11 статей закона об олигархах ко второму чтению

"Слуга народа" не договорилась с оппозиционными фракциями, чтобы те сняли свои правки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что депутаты Верховной Рады во втором чтении рассмотрят 11 статей законопроекта об олигархах.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам Арахамии, "Слуга народа" не договорилась с оппозицией, чтобы оппозиционные фракции и группы сняли свои правки ко второму чтению. Поэтому будет применена ст.119 Регламента Рады, чтобы ускорить рассмотрение по статьям.

"Это будет 11 статей. 11 голосований, а затем - 12-е финальное голосование", - сказал глава "Слуги народа".

Как сообщили источники LB.ua во фракции, на заседании депутаты проголосовали за формат рассмотрения законопроекту.

"Было два варианта: идти по Регламенту и всем правкам или по статьям по сокращенной процедуре, против чего выступает оппозиция. Было много совещаний с 10:00 до 12:00 с оппозицией. Не договорились. Ведь на самом деле оппозиция говорила не по закону по олигархам, а говорила о своих различных «хотелках», включая бюджет. «Хотелок» много. Поэтому решили идти по нашему плану. Все будет быстро", - рассказал источник.

Напомним, сегодня Рада рассмотрит законопроект об олигархах во втором чтении. Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что есть необходимое количество голосов для его принятия. Он также сообщил, что законопроект будет рассмотрен "по статьям".

Сейчас депутаты проголосовали за продолжение заседания до полного рассмотрении законопроекта об олигархах во втором чтении и в целом.