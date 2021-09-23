Качура: закон об олигархах рассмотрят "по статьям"

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура напомнил, что сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект об олигархах, и, по его информации, есть необходимое количество голосов для его принятия.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Сегодня этот вопрос в повестке дня стоит первым ... По моей предварительной информации, есть необходимое количество голосов. И мы будем "постатейно" рассматривать этот закон. "Постатейно" - означает, что есть предложенная комитетом статья. Если она набирает необходимое количество голосов, то ее учитывают, и мы переходим к следующей. Но если случится так, что мы не набираем необходимого количества голосов, тогда в эту конкретную статью будут вноситься правки ...", - рассказал Качура.

Что касается второго законопроекта № 5600 о налогах и ренте, то по словам Качуры, сейчас фракция "Слуга народа" собирает подписи для рассмотрения вопроса "по специальной процедуре для снятия поправочного спама".

По словам Качуры, к этому законопроекту подали около 12 тысяч поправок.

Напомним, 17 сентября профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Были учтены только 13 депутатских поправок из 1 271.

Решение о том, кто является олигархом, по-прежнему возлагается на Совет национальной безопасности и обороны. Но теперь добавлена обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО и аргументировать свое решение перед ними, а также рассматривать их возражения. СНБО уже запустил систему мониторинга "олигархов", которая будет использоваться в случае принятия законопроекта народными депутатами.