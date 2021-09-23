РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток, 22 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

У населенных пунктов Водяное и Павлополь роSSийско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17. Также поблизости Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Кроме того, роSSийские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцевого.

Потерь среди украинских защитников нет.

"Военнослужащие Объединенных сил вели огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными", - отметили в штабе.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
На Донбассе ранен военный ВСУНа Донбассе ранен военный ВСУ
Польша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в КрымуПольша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в Крыму
ЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на ДонбассеЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на Донбассе
США не признают роSSийские "выборы" на оккупированных территориях Украины, - ГосдепСША не признают роSSийские "выборы" на оккупированных территориях Украины, - Госдеп
Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боецОккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец
На Донбассе ранены двое украинских военныхНа Донбассе ранены двое украинских военных
Оккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости