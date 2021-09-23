РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

С начала суток, 22 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

У населенных пунктов Водяное и Павлополь роSSийско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17. Также поблизости Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Кроме того, роSSийские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцевого.

Потерь среди украинских защитников нет.

"Военнослужащие Объединенных сил вели огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными", - отметили в штабе.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.