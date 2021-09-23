Украина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в год

Глава МИД Украины уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США по этому вопросу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о необходимости увеличения общей суммы поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, до 1 миллиарда долларов США в год.

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в 1 миллиард долларов США в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналиста во время онлайн-брифинга в Нью-Йорке.

Дмитрий Кулеба добавил, что в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее воплощением.

По мнению министра, значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год - это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - отметил он.

Кроме того, министр добавил, что вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины "входят в наиболее приоритетные в диалоге нашего государства с США ".

"Мы работаем и с Соединенными Штатами, и с другими государствами над укреплением украинской обороноспособности, чтобы Украина была сильной", - подчеркнул министр.