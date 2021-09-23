Процесс интеграции Украины в НАТО не может быть бесконечным, - Кулеба

По словам министра, процесс вступления Украины и Грузии в НАТО "растянулся уже неприлично долго".

Украина ведет с НАТО откровенный и дружеский разговор о том, что ее интеграция в Альянс не может продолжаться бесконечно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это и откровенный разговор (и он очень дружелюбный, кстати), который мы имеем с НАТО о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что процесс вступления Украины и Грузии в НАТО "растянулся уже неприлично долго".

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит проведение реформ, необходимых для евроатлантической интеграции. При этом он отметил, что в Альянсе есть страны, "которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины".

"И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД .

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

Кроме того, экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер также считает, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, а также Соединенных Штатов.

Власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина вновь заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018-го тогдашний президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.