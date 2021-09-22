На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с медалями от оккупантов

Мужчина направлялся на материковую часть Украины.

На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с медалями от оккупантов
Фото: dpsu.gov.ua

На контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники задержали гражданина Украины, который способствовал незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Мужчина 1957 года направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

При осмотре его вещей обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014 - 2018 годы, а также "завизированы" подписями президента РФ и представителями оккупационной власти Крыма.

Кроме того, человек имел удостоверение участника организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники выяснили, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Крыма, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

Фото: dpsu.gov.ua

О факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), сообщили представители Национальной полиции и передали "ополченца" правоохранителям.

Напомним, ранее на Луганщине задержали одного из организаторов псевдореферендума 2014 года, который семь лет скрывался в РоSSии.

РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ.

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