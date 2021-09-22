В Кремле заявили, что не причастны к покушению на Шефира

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к покушению на первого помощника президента Украины.

Об этом Песков заявил в комментарии росСМИ.

"К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни случилось, никто из действующих политиков не в состоянии исключить "роSSийский след". Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это - скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", - сказал он.

Напомним, сегодня под Киевом на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, было совершено покушение. Пострадал его водитель, он в больнице.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шефир после покушения "цел, но в шоковом состоянии". Он также предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому.

Президент Владимир Зеленский назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время он признал, что не знает заказчиков этого покушения.

Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского, а в мае 2019 стал первым помощником президента. Перед политической карьерой Шефир вместе с Зеленским работал в "Студии Квартал-95".