НАБУ завершило расследование дела о предоставлении взяток Новаку

Подозреваемый - бенефициар группы дорожных компаний.

НАБУ завершило расследование дела о предоставлении взяток Новаку
Фото: ngopole.pl

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного дела о предоставлении взяток бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку. Подозреваемый - бенефициар группы дорожных компаний, имя которого в сообщении не указано.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду для того, чтобы бывший руководитель "Укравтодора" осуществлял оплату за проведенные компанией дорожные работы, согласовывал отсрочки сдачи работ и не принимал меры по расторжению договорных отношений.

В целом речь идет о $575 тысяч и €70 тысяч в течение 2017-2019 годов.

Сам Новак находится в Польше.

В связи с тем, что вероятное преступление имеет международный характер, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры Варшавы.

Летом 2020 года Славомиру Новаку вручили украинское подозрение, но в январе 2021 года материалы дела передали в Польшу, поскольку он является гражданином этого государства.

В апреле 2021 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесмену, который, как считает следствие, систематически давал взятки Новаку.

За это бывший глава "Укравтодора" якобы способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, руководитель «Укравтодора» якобы не заметил нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Из материалов судебного реестра известно, что подозреваемым по делу "Укравтодора" является владелец "Альткома" Александр Тисленко.

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