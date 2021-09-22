НАБУ завершило расследование дела о предоставлении взяток Новаку
Подозреваемый - бенефициар группы дорожных компаний.
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного дела о предоставлении взяток бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку. Подозреваемый - бенефициар группы дорожных компаний, имя которого в сообщении не указано.
По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду для того, чтобы бывший руководитель "Укравтодора" осуществлял оплату за проведенные компанией дорожные работы, согласовывал отсрочки сдачи работ и не принимал меры по расторжению договорных отношений.
В целом речь идет о $575 тысяч и €70 тысяч в течение 2017-2019 годов.
Сам Новак находится в Польше.
В связи с тем, что вероятное преступление имеет международный характер, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры Варшавы.
Летом 2020 года Славомиру Новаку вручили украинское подозрение, но в январе 2021 года материалы дела передали в Польшу, поскольку он является гражданином этого государства.
В апреле 2021 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесмену, который, как считает следствие, систематически давал взятки Новаку.
За это бывший глава "Укравтодора" якобы способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, руководитель «Укравтодора» якобы не заметил нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.
Из материалов судебного реестра известно, что подозреваемым по делу "Укравтодора" является владелец "Альткома" Александр Тисленко.