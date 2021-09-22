Арахамия предположил, что покушение на Шефира было "приветом" Зеленскому

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира было "приветом" президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Что касается версий - мы будем ждать правоохранителей, но мое личное мнение, что это какой-то привет команде нашей и, в первую очередь, президенту. [Шефир] первый помощник, приближенный к нему человек. И учитывая, что он в отъезде, а [Шефир] легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны, он передвигается самостоятельно, это было легко сделать, передать привет", - заявил Арахамия.

"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Все почти из них покинули Украину с насиженных мест, слухи и оперативная информация правоохранительных органов говорят, что [они] как-то будут мстить. Вторая версия - роSSийский след, потому что в последнее время активная антироSSийская риторика идет, и мы не можем исключать такой вопрос. И конечно, в преддверии такой решительной борьбы с влиянием финансово-промышленных групп тоже нельзя исключать и такую версию тоже", - сказал он.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10:00 утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили по автомобилю, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.