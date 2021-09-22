Арахамия предположил, что покушение на Шефира было "приветом" Зеленскому

Лидер фракции "Слуга народа" не исключает роSSийский след.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира было "приветом" президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Что касается версий - мы будем ждать правоохранителей, но мое личное мнение, что это какой-то привет команде нашей и, в первую очередь, президенту. [Шефир] первый помощник, приближенный к нему человек. И учитывая, что он в отъезде, а [Шефир] легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны, он передвигается самостоятельно, это было легко сделать, передать привет", - заявил Арахамия.

"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Все почти из них покинули Украину с насиженных мест, слухи и оперативная информация правоохранительных органов говорят, что [они] как-то будут мстить. Вторая версия - роSSийский след, потому что в последнее время активная антироSSийская риторика идет, и мы не можем исключать такой вопрос. И конечно, в преддверии такой решительной борьбы с влиянием финансово-промышленных групп тоже нельзя исключать и такую версию тоже", - сказал он.

Напомним, что покушение на Шефира произошло около 10:00 утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили по автомобилю, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия: Шефир целый, но в шоковом состоянииАрахамия: Шефир целый, но в шоковом состоянии
На Шефира совершено покушениеНа Шефира совершено покушение
Представитель правительства в парламенте находится в реанимации с ковидом, - Арахамия
Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболеАрахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе
Мельник о проверках КГГА: «Команды «фас» не было»Мельник о проверках КГГА: «Команды «фас» не было»
Президент МОК приехал к Зеленскому обсудить возможность Олимпиады в УкраинеПрезидент МОК приехал к Зеленскому обсудить возможность Олимпиады в Украине
ВСК пришла к выводу, что в Украине не было санкционированной спецоперации по "вагнеровцам"ВСК пришла к выводу, что в Украине не было санкционированной спецоперации по "вагнеровцам"
Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за дракуАрахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за драку
Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые заменыАрахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены
Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоковГалущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков
Последние новости
Подгружаем последние новости