Если за проект 5600 проголосуют, экономика еще больше погрузится в коррупцию, - Продан

От «антиолигархического» законопроекта №5600 большой бизнес как раз выигрывает, а проигрывают малое и среднее предпринимательство и все потребители. Если он будет принят, экономика еще больше погрузится в коррупцию. Об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель партии «УДАР Виталия Кличко» Оксана Продан в интервью изданию «Українські новини».

«Антиолигархический закон» - это как морская свинка, которая не имеет ничего общего ни с морем, ни со свиньей. Однако в этом проект много негатива для экономики, предпринимательства и всех вообще. Этот законопроект - о возвращении в 90-е годы. О еще большем погружении экономики в коррупцию через систему учета и зависимости от чиновников, потому что чем больше у контролирующих органов будет возможностей давить на бизнес, тем выше вероятность того, что вопросы будут решаться незаконным путем», - сказала Оксана Продан.

Она считает, например, вредной для бизнеса норму законопроекта о запрете выезда за границу руководителя юрлица, у которого есть долги. Ведь ограничение права передвижения руководителя вряд ли поможет оплатить налоги, а вот повредит точно, замечает Оксана Продан. Для физических лиц обременительными могут стать нормы о введении минимального налогового бремени для владельцев участков более 1 сотки за пределами населенных пунктов и обязанность платить 18% налога для владельцев участков, расположенных в пределах населенных пунктов, если доход превышает 72 тыс. Грн.

Также, по ее словам, неприятными «подарками» для физлиц станут, например, намерения властей увеличить НДФЛ, если в течение года продается более двух объектов недвижимости. Для бизнеса - уменьшение времени на оформление налогового кредита, фактически запрет предоставлять безвозвратную финансовую помощь юрлицам без уплаты налогов, невозможность переноса убытков прошлых налоговых периодов на следующие, автоматическое списание долгов и тому подобное.

«Выигрывает большой бизнес и проигрывают покупатели, потребители. Когда бьют маленьких и средних, уменьшается конкуренция и, соответственно, освобождается рынок для крупных. Они получают возможность повышать цены на столько, на сколько захотят. Именно поэтому важно бороться за малое и среднее предпринимательство. Потому что они мешают крупным компаниям повышать цены. При этом в финансовом плане государство вряд ли выиграет. Многие крупные бизнесы сегодня показывают убытки. Поэтому в то, что они больше заплатят, я не верю», - говорит Оксана Продан.

Она также считает, что в результате таких нововведений ухудшится благосостояние большинства украинцев.

«Поскольку налоговые нововведения так или иначе коснутся большинства украинцев, можно говорить о том, что этим законом у бедных заберут деньги, чтобы перераспределить и вернуть потом немного в виде субсидий или материальной помощи. Потому у людей уже просто не будет хватать средств на жизнь», - подчеркивает представительница «УДАРа».