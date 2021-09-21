Тимошенко назвала "унизительной" повестку дня Верховной Рады

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала повестку дня Верховной Рады, назвав ее "лоббистской и унизительной".

«Мы с фракцией внимательно изучили повестку дня - унизительную лоббистскую повестку дня, где начинается разрушение трудового кодекса, где у работающих людей убираются последние права и много других коррупционных вещей. Но нет внимания к тому, что инфляция в стране достигла таких пределов, что 50% доходов украинцев идет на еду. Для сравнения, в Германии - 10%. Здесь речь не идет о том, что люди не могут выживать, а в бюджете на следующий год эпоха бедности продолжается в полном объеме», - отметила Тимошенко во время своего выступления в парламенте.

Кроме того, по ее словам, власть толкает местные бюджеты на полное банкротство, заставляя их компенсировать разницу в тарифах на тепло, а райгазы и горгазы не могут эффективно обслуживать потребителей.

«Хаос в стране достиг апогея, но в этом зале нет интересов людей, их боли, их бедности. Здесь есть дерибан бюджета, сужение прав, закрытие социальной политики. Прекращайте это делать! Или парламент вернется к служению людям, или такой парламент украинцам не нужен! Вернитесь к реальной жизни и к людям» - призвала «слуг народа» лидер «Батькивщины».