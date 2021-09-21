Советник Ермака обвинил Разумкова в торможении ключевых инициатив Зеленского

"Если конфликт будет нарастать, наверное, придется вмешаться президенту".

Советник Ермака обвинил Разумкова в торможении ключевых инициатив Зеленского
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков "открыто тормозит ключевые инициативы президента".

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но обнаружились фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его неголосование на СНБО за такие вещи, как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон. Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера", - сказал Подоляк.

Он добавил, что больше всего в поведении Разумкова шокирует "откровенная поддержка олигархов".

Подоляк сказал, что таким образом спикер, делегированный "Слугой народа", становится в оппозицию к собственной команде. "Функционально спикер является едва ли не ключевым персонажем в команде. Но спикер почему-то решил, что рядом с олигархами тоже прекрасно солнце греет", - добавил советник Ермака.

"Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями ... На мой взгляд, спикер сегодня открыто тормозит ключевые инициативы президента. Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это именно так и выглядит - тормозит в интересах определенных лиц", - сказал он.

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти потребовала рассмотреть на этой неделе антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который находится на больничном из-за коронавируса, выступил против.

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