Миссия МВФ начала работу в Украине

Национальный банк рассчитывает на успешный пересмотр программы и второй транш.

Миссия МВФ начала работу в Украине
Фото: premiumtimesng.com

Миссия Международного валютного фонда во вторник, 21 сентября, начала работу в Украине.

Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ. Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформе судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекте госбюджета на 2022 год", - говорится в фейсбуке Рожковой.

Она подчеркнула, что продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна пишет, что визит проходит в онлайн-режиме.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину завершился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

В августе Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования. Эти деньги не касаются действующей кредитной программы.

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