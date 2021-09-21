В МОЗ не исключают обязательной COVID-вакцинации в Украине

Вопрос введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается.

В МОЗ не исключают обязательной COVID-вакцинации в Украине
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Предполагаю", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос ведущего о том, допускает ли он возможность обязательной вакцинации.

Министр отметил, что сейчас в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - сказал Ляшко.

Декретированные контингенты - это должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник проведет заседание, на котором будет принято решение о переходе Украины в "желтую" зону с 22 сентября.

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