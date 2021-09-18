Наиболее благосклонно к РоSSии относятся в Северодонецке и Мариуполе, враждебно - во Львове и Ивано-Франковске: опрос

В исследовании приняли участие более 19 тысяч респондентов.

Фото: "Рейтинг"

Социологическая группа «Рейтинг» провела очередное, седьмое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

Результаты исследования обнародованы на сайте компании.

На вопрос "как бы Вы оценили свое отношение к таким странам: РоSSия" варианты ответа "очень теплое" и "теплое" выбрали преимущественно жители следующих городов:

  • Северодонецк - 47% ("холодное" и "очень холодное" отношение, соответственно - 17%);
  • Мариуполь - 52% (16%);
  • Харьков - 39% (30%),
  • Одесса - 40% (22%),
  • Запорожье - 32% (32%).

Меньше всего "очень теплое" и "теплое" отношение к РФ выразили жители следующих городов:

  • Львов - 4% ("холодное" и "очень холодное" отношение, соответственно - 75%);
  • Ивано-Франковск - 5% (71%);
  • Тернополь-6% (73%);
  • Луцк - 7% (64%);
  • Кропивницкий - 11% (55%).

В Киеве "очень теплое" и "теплое" отношение к РФ выразили 16% опрошенных, "холодное" и "очень холодное" - 53%.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которые не находятся под роSSийской оккупацией. В исследовании приняли участие более 19 тысяч респондентов.

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