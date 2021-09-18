В Украине боевика "ДНР" заочно приговорили к 10 годам колонии

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на неподконтрольной территории Донецкой области.

Шевченковский районный суд города Черновцы по материалам контрразведки Службы безопасности Украины заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, уроженец города Константиновка Донецкой области с псевдо «Север» весной 2014 года присоединился к группировке боевиков «Восток». Его сразу причислили к танковому батальону. Позже он стал начальником штаба этого подразделения, а затем - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.

"Террорист лично руководил танковой ротой в боях в разных «горячих точках», в частности, в так называемом «Дебальцевском котле», у Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители. За свои «подвиги» боевик был отмечен наградами так называемой «ДНР»", - говорится в сообщении.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск. Напомним, накануне СБУ задержала пророSSийского пропагандиста, который летом 2020 года получил подозрение за сепаратизм, но все это время скрывался от следствия.

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