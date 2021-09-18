РоSSия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - Кислица

По словам дипломата, РФ поддерживает свою позицию против воли Генассамблеи ООН "только с помощью шантажа, запугивания и притеснений".

РоSSийская Федерация выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины.

Об этом на заседании Генассамблеи Организации объединенных наций сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Зловеще символично, что 17 сентября РоSSийская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины. Позвольте мне напомнить всем в этом зале, почему: именно в этот день, 17 сентября 1939 года, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши . Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом второй мировой войны 1 сентября", - заявил Кислица.

Он напомнил, что сегодня утром роSSийский МИД в своем аккаунте в Twitter назвал оккупацию Польши "освободительным походом".

"Так никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, РФ продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН , согласно со статьей 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз , а не РоSSийская Федерация, РФ является постоянным членом Совета Безопасности", - отметил Кислица.

По его словам, РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи "только с помощью шантажа, запугивания и притеснений". "И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали РоSSийскую Федерацию", - подчеркнул дипломат.