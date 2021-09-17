Боевики "ЛНР" во время учений обстреляли село Иллирия на подконтрольной им территории

Оккупанты накрыли огнем жилой сектор около церкви, школы и детского сада, есть раненые.

Расположенное на неподконтрольной Украине части Луганской области село Иллирия Лутугинского района попало под обстрел боевиков группировки "ЛНР". РоSSийские наемники проводили учебные стрельбы на полигоне, расположенном возле этого населенного пункта.

Фото: Новости Донбасса

Как сообщают Новости Донбасса со ссылкой на местных жителей в социальных сетях, обстрел произошел вчера, 16 сентября.

"Один выстрел около церкви, школы и детского сада (который расположен очень близко), второй - возле сельского клуба, третий - на поле", - говорится в одной из публикаций.

Местные жители отмечают, что село расположено далеко от линии соприкосновения, "что исключает возможность украинского обстрела".

В результате инцидента раненых и погибших нет. При этом сообщается, что "скорая помощь зарегистрировала обращение учеников школы, которые на момент обстрела находились на перемене во дворе и соответственно пережили огромный стресс, а также жителей (повышенное давление и боли в сердце)".

Также были опубликованы фотографии и видео последствий обстрела.

Фото: Новости Донбасса

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 16 сентября в результате обстрела оккупантов были повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Командование роSSийских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - отмечают в украинской разведке.

Напомним, вчера утром боевики дважды обстреляли Счастье Луганской области и ранили главу местной администрации.

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