КГГА отчиталась о вакцинации 80% учителей во всех школах

Столица надеется, что дистанционки не будет.

КГГА отчиталась о вакцинации 80% учителей во всех школах
Фото: Олександра Кісель

Киевская городская государственная администрация заявила, что во всех коммунальных школах города показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Десять дней назад в Киеве уровень вакцинации работников учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного образования составил 62%. Из них было вакцинировано 71% педагогических работников

"За эту неделю все районы качественно подтянули показатели вакцинации в школах. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году. Даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона мы полностью готовы к продолжению очного образовательного процесса", - заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, пока тенденции к ускорению темпов эпидемии нет: реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах - менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%.

Напомним, что с 20 сентября в Украине вступают в силу новые правила адаптивного карантина.

Они предусматривают, что в "желтой" зоне будут работать только те школы и другие учебные заведения, где вакцинировано 80% работников. Для работы в "красной" зоне должны быть вакцинированы все без исключения.

Пороговое значение касается не только педагогов, а всего персонала школы.

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