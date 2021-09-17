Монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУ

За два года в "турборежиме" нардепы приняли меньше законов, чем предшественники.

Монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУ
Фото: пресслужба Верховної Ради

Депутаты Верховной Рады предыдущего VIII созыва в первые два года работы приняли больше законов, чем депутаты нынешнего IX созыва.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

В течение первых двух лет работы (ноябрь 2014 - ноябрь 2016) Рада VIII созыва приняла 573 закона, а депутаты IX созыва приняли за это же время - 552.

Также депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов - 7,3 тыс. У депутатов IX созыва - 5,6 тыс.

В течение первых двух лет работы в Раде VIII созыва состоялось 246 пленарных заседаний, а IX созыва - 212.

"Так называемый «турборежим» оказался лишь широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады. Количественные показатели деятельности ВР VIII и IX созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом. При этом в парламенте остались старые проблемы типа регистрации значительного количества законодательного спама, принятие законопроектов без полноценного обсуждения и нерационального планирования законодательной работы. В целом монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

20 ноября Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" и тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять". В мае этого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

В марте этого года, по данным КИУ, "Слуга народа" только семь раз смогла собрать необходимые 226 голосов "за". Сообщалось, что монобольшинству не хватает голосов для принятия решений в 70% случаев.

Ранее КИУ назвал "Слугу народа" самой молчаливой партией в Раде, поскольку депутаты монобольшинства меньше всех выступают в парламенте. В среднем один "слуга народа" за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений - Николай Сольский.

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