Черновола убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурора

По официальной версии, политик погиб в результате автокатастрофы.

Черновола убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурора
Фото: novosti-n.mk.ua

Лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол не погиб в автокатастрофе. Его убили после ДТП.

Об этом бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил в эфире 4 канала.

"Мы расследовали дело об убийстве Черновола... И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом было добито водителя", - сказал он.

Голомша добавил, что причиной смерти Черновола стало не ДТП.

"Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделку осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола", - сказал экс-заместитель генпрокурора.

Вячеслав Черновол - украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Герой Украины.

По официальной версии, Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с КамАЗом с прицепом, который разворачивался на шоссе. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

Большинство друзей и сын политика - Тарас Черновол убеждены, что это было политическое убийство.

В июне 2010 года прокуратура Киева провела эксгумацию тела Черновола для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. В августе 2011 года экспертиза тела Черновола установила, что он погиб в результате травм, полученных в ДТП.

В апреле 2014 года Апелляционный суд Киевской области вернул на доследование дело о гибели Черновола, отменив решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии дела.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов попросили ГПУ активизировать расследование гибели Черновола. Депутаты заявили, что не верят, что политик погиб в результате несчастного случая.

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