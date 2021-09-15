Гордон пытается выдать свои слова относительно Порошенко за "оценочные суждения", - адвокат

Дмитрий Гордон пытается выдать свои слова относительно Петра Порошенко и Мариуполя за «оценочные суждения». Об этом в Facebook написал адвокат Порошенко Илья Новиков после первого судебного заседания по иску Петра Порошенко к Дмитрию Гордону.

Новиков напомнил, что 7 мая в эфире «Свободы слова» Шустера Гордон сказал: «Я знаю, что руководство Украины сделало преступную сделку с руководством РоSSии и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя... ». Также сообщил, что суд рассмотрел отзыв Гордона на иск за клевету.

«В отзыве ожидаемое "высказывания ответчика являются оценочными суждениями" и то, что отвечать на вопрос, есть ли у него доказательства правдивости его слов о Мариуполе и Путине, ответчик отказывается. К отзыву приложены три статьи из русскоязычной Википедии о батальоне "Азов", его командире Билецком и самом Гордоне, и диск с первой частью прослушек Медведчука от "Бигус.инфо"», - сообщил Новиков. Адвокат также обнародовал фрагмент объяснений Гордона по его заявлению у Шустера.

«В рассмотрении отзыва суд Гордону отказал, так как тот пропустил срок на его подачу. Адвокат Гордона объяснил, что тот не успел вовремя получить иск, поскольку очень занятой человек и часто ездит в командировки... Заседание по его просьбе отложили на 6 октября, чтобы ответчик мог ознакомиться с экспертизой», - отметил адвокат Порошенко.