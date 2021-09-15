Диссертацию Кивы после трех месяцев чтения отправили на углубленное изучение, - Bihus.Info

Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще 15 июня.

?Диссертацию Кивы после трех месяцев чтения отправили на углубленное изучение, - Bihus.Info
Фото: facebook.com/kivailya

Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию депутата от "Оппозиционной платформы за жизнь" Ильи Кивы на углубленное изучение.

Такое решение принял экспертный совет Министерства на заседании 14 сентября, пишет Bihus.Info.

Экспертный совет также приглашал Киву на это заседание, где должна была рассматриваться его диссертация, однако тот не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", - сообщил один из членов комиссии. Другой представитель отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".

На этом же заседании рассмотрели докторскую диссертацию Ирины Жуковой - официальной оппонентки Ильи Кивы на защите его кандидатской. Из материалов Bihus.Info следует, что Жукова могла участвовать в фальсификации документов по диссертации нардепа на сайте МАУП.

Изучать работу Кивы экспертный совет начал еще 15 июня.

Напомним, Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 22 проектов законов и 11 проектов постановлений. В апреле этого года он защитил кандидатскую диссертацию под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". На вопросы во время защиты он пообещал ответить в следующей научной работе.

Журналисты Bihus.Info подробно проанализировали работу Кивы и обнаружили там ряд странных цитат, справку с поддельной подписью и ссылки на участие нардепа в научно-практических конференциях, в которых он не участвовал.

Отметим также, что недавно стало известно об успешной сдаче Кивой адвокатского экзамена.

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