РоSSийские наемники обстреляли Пески и ранили военного ВСУ

Штаб ООС зафиксировал с начала суток одно нарушение режима прекращения огня.

С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты обстреляли позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.

В результате один военный Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрел противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения ООС роSSийские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. От вражеской пули погиб 24-летний уроженец села Рудники Стрийского района Львовщины Демьян Данылив.